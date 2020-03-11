Кандидат на вымирание. Браконьеры убили последних белых жирафов, в живых остался один

2020-03-11 14:36:00

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Остался лишь самец белого жирафа, который является последним в своем роде

В Восточной Африке браконьеры убили самку и детеныша крайне редкого белого жирафа, теперь во всем мире остался один представитель этого вида. Об этом сообщает The Sun.

Так, рейнджеры из деревни округа Гарисса в Кении подтвердили, что были обнаружены туши мертвых животных. В живых остался лишь самец белого жирафа и является последним в своем роде.

"Это очень печальный день для Кении. Мы – единственное сообщество в мире, которое является хранителями белых жирафов", – сказал управляющий заповедников Мохаммед Ахмедноор.

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Убийства животных были названы "ударом по огромным шагам, предпринятым для сохранения уникального вида".

"Это безвременная потеря, учитывая, что генетические исследования теперь пошли по ветру. В дополнение к этому, белые жирафы были значительным стимулом для туризма в этом районе", – добавил Ахмедноор.

Появление редкого вида белых жирафов обусловлено мутацией, называемой лейкизмом, при которой клетки кожи не имеют пигментации.

На данный момент браконьеры все еще не найдены и их мотивы остаются неизвестными. Эксперты из Кенийского общества дикой природы сейчас расследуют шокирующую бойню.

Самые первые сообщения о белых жирафах в дикой природе были зарегистрированы в январе 2016 года в Танзании. Второе наблюдение было зафиксировано через два месяца в Кении.

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