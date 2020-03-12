НБА приостановила игровой сезон из-за коронавируса

Первым заразившимся американским спортсменом стал баскетболист

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон. Это решение было принято после того, как у суперзвезды Utah Jazz Руди Гобера оказался положительным результат теста на коронавирус. Об этом сообщила WSJ.

Буквально за несколько часов перед этим большинство клубов лиги выразили готовность к играм при пустых трибунах, передает AP.

Ранее НБА подготовила и разослала клубам специальный пакет рекомендаций, который позволит баскетболистам максимально снизить риск заболевания. Среди них советы избегать тактильных контактов с болельщиками открытыми ладонями (их предлагается заменить ударами кулаком о кулак), во время автографов не брать из их рук мячи, майки, ручки.

Гобер стал первым американским спортсменом, заразившимся коронавирусом нового типа. Результат его теста стал известен прямо перед началом встречи Oklahoma City Thunder и Utah Jazz players. Обе команды снялись с матча за несколько секунд до начала игры. Болельщикам объявили об отмене матча.

За два дня до этого, в попытке высмеять ограничения НБА, которые держали игроков на безопасном расстоянии от репортеров, Гобер коснулся каждого микрофона и диктофона перед ним обеими руками.

На сегодняшний день в США зарегистрировано 1237 случаев заболевания COVID-19 в 41 штате и округе Колумбия. От болезни умерли 37 человек.

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