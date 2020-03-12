Российские налоговики заблокировали счет Стивена Сигала: не отчитался о доходах

Возможно, актер просто забыл о своем российском гражданстве

Отделения Федеральной налоговой службы №22 Московской области заблокировало счет голливудского актера Стивена Сигала в Сбербанке. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Дело в том, что Сигал имеет российский паспорт. Поэтому как гражданин РФ должен отчитаться о своих доходах, чего до сих пор не сделал.

Санкции наложили еще 29 февраля, но реакции актера пока не нет. "Может забыл что у него где-то лежит паспорт с русским двуглавым орлом, может просто "забил", – иронизирует Mash.

Напомним, Сигал с ноября 2016 года имеет гражданство России. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии. Помимо этого, он имеет американское гражданство. В апреле 2018 года его назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

В октябре 2019 года 67-летнего Сигала журналисты спросили, какая у него в России пенсия. Он ответил :"Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет" и добавил, что пока еще считает себя молодым. Сигал также рассказал, что занимается в России кинопроектом, но не стал раскрывать деталей.

Как ранее сообщал Фокус: