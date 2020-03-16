Президент Еврокомиссии предложила на месяц ограничить въезд в ЕС

Временный запрет продлится 30 дней

В Евросоюзе может быть введено ограничение на въезд иностранцев сроком на 30 дней. С таким предложением выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, временный запрет должен продлиться 30 дней.

Она предложила главам государств и правительств стран ЕС ввести общий запрет на все несущественные визиты.

"Чем меньше поездок, тем лучше мы сможем сдержать вирус", – отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что по истечении 30 дней запрет в случае необходимости может быть пролонгирован. По ее словам, запрет охватит 30 стран – все страны-члены ЕС, кроме Ирландии.

По данным Financial Times, ограничения будут действовать для граждан третьих стран. При этом государствам ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, предложили присоединиться к запрету. Речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии.

Исключения будут сделаны для граждан и жителей ЕС и членов их семей. Запрет также не коснется работников сферы здравоохранения, исследователей, работающих над сдерживанием коронавируса, и дипломатов.

Ожидается, что эта мера вступит в силу с 18 марта, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".