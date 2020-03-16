Появилось видео, как полиция Каталонии задерживает нарушителей карантина

В субботу в Испании ввели чрезвычайный режим, который продлится 15 дней

Власти Испании, в связи с распространение коронавируса, ввели ограничения на предвижение по улице.

Об этом пишет BBC News.

За соблюдение ограничений следит местная полиция – правоохранители в помощью дронов и громкоговорителей просят граждан оставаться дома.

Такие меры – результат введения в субботу 15-дневного "состояния повышенной готовности" по всей стране.

Гражданам настоятельно рекомендуют не покидать свой дом за исключением похода на работу, к врачу и за продуктами.

По данным worldometers, официально в Испании зарегистрировано 10868 случаев инфицирования коронавирусом.

При этом, от заболевания в этой стране умерли 376 человек.

В сети также появилось видео, на котором видно, как полицейские задерживают нарушителя режима самоизволяции, применяя при этом силу.

За воскресенье полиция выписала за первый день чрезвычайного режима 123 штрафа и свыше 2 тыс. предупреждений.

Не обошел стороной коронавирус и первых лиц страны. На днях стало известно, что первая леди – жена премьер-министра Мария Бегонья Гомес Фернандес – сдала положительный тест на заболевание.

Сейчас супружеская чета находится в своей резиденции. Их самочувствие – удовлетворительное.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

В воскресенье, 15 марта, в Украине было зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев коронавиурса.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".