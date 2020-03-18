Российский университет перенес лекции в популярную онлайн-игру Minecraft
2020-03-18 18:51:00
Идею проведения лекции на платформе Minecraft предложил один из студентов
Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону) организовал онлайн-лекцию по функциональному программированию. Занятие провели в компьютерной игре Minecraft, сообщил сайт "Канабу".
Эта игра позволяет игрокам создавать и строить объекты в одиночку или с другими пользователями на сервере в различных игровых режимах. Несколько геймеров могут взаимодействовать и общаться друг с другом в общем игровом пространстве в многопользовательском режиме.
"На подготовительном этапе студенты самостоятельно создали виртуальную аудиторию, которая имитирует их учебный класс в университете, – рассказал старший преподаватель кафедры "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" Александр Кузин. – Там есть парты, доска, кафедра, преподавательский стол. С помощью табличек можно делать записи на доске, к примеру, писать программные коды".
Связь между студентами и преподавателем во время лекции проходила посредством голосового и текстового чата Discord, а трансляция проводилась на Twitch-канале. Лектор мог публиковать необходимые записи на табличках, у каждого из слушателей была виртуальная книга для конспектирования.
Идею проведения лекции на платформе Minecraft предложил студент 2-го курса Дмитрий Борисов.
С 16 марта российские учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Причина – пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Нетрадиционное применение для Minecraft нашли и в Японии. Выпускные торжества в этой стране проводятся в марте, поэтому из-за эпидемии коронавируса их пришлось отменить. Но школьники нашли способ провести торжество – они перенесли праздник в Minecraft. Ученики создали актовый зал, в котором сами устроили себе вручение дипломов. Учителей и гостей на виртуальном торжестве не было.
Возможности Minecraft используют не только японские школьники, но и представители международной организации "Репортеры без границ", которые создали в игре онлайн-библиотеку для подцензурных текстов со всего мира.
А в январе этого года в Minecraft сделали игру по миру Гарри Поттера.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закрыла границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.
- В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".