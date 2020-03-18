Граждане Украины говорили, что у них есть вид на жительство в ЕС и поэтому они якобы могут пересечь закрытую сейчас границу Украины

Пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили на рейс граждан Украины, которые собирались лететь в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сотрудники Госпогранслужбы руководствовались постановлением Кабмина № 287-р, которое запрещает пересечение границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Исключение – лица, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, или же если они – супруги/дети граждан Украины.

Пользователи Facebook уже опубликовали видео, на котором видно, как желающие выехать в Германию при закрытых госграницах на повышенных тонах разговаривают с пограничниками.

Украинцы, которых не выпустили за границу, говорят, что пограничники нарушили их права, ведь у них есть вид на жительство в ЕС и они хотели "вернуться домой"

В этом же посте говорится следующее: "Да, они – граждане Украины, но они живут/работают на территории ЕС, и имеют вид на жительство".

В общем, по словам пользователей Facebook, с рейса сняли около 30 человек. При этом, желающие выехать за рубеж подчеркивают, что билеты в Германию сейчас стоят "очень дорого".

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закрыла границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.

В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".