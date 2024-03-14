Запаситесь дезинфекторами и терпением: стюардесса раскрыла самые грязные места в самолете

Садясь в самолет, которым уже пользовались миллионы туристов, человек контактирует с кучей микробов. В авиакомпании дали несколько советов, как снизить риск начать отдых с болезни.

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Никто не желает заболеть в путешествии, но подхватить заразу в самолете после миллиона других туристов — довольно легко. Стюардесса предложила лучший способ избежать нежелательной встречи с микробами во время полета, как передали в Express.

Первое место, где человека окружают микробы — его сиденье в самолете. В карман на спинке кресла впереди предлагается положить одноразовый пакет для вещей. Это помогло бы сохранить вещи чистыми и избежать контакта с потенциальными загрязнениями.

Также не менее грязными в самолете являются столики, прикрепленные к сиденьям. Раскладывая и складывая их, стоит быть осторожными. Их обычно используют для потребления пищи и хранения личных устройств, поэтому там могут накапливаться бактерии и вирусы. Лучший способ сделать свой контакт со столиком безопасным — очистить его поверхность дезинфицирующими салфетками.

Следующим местом, к посещению которого нужно относиться ответственно, является туалет. В авиакомпании посоветовали посещать его в начале полета или сразу после уборки. Тогда микробов будет меньше, соответственно и риск заболеть будет ниже.

В туалете ограниченное пространство, но его посещает большое количество людей. Туристам советуют взять в привычку ходить в туалет еще в аэропорту перед посадкой, а в случае неотложной необходимости не забывать о тщательном мытье рук и антибактериальном геле.

Пассажирам, которые путешествуют длинными рейсами, стюардесса порекомендовала подготовить небольшой "гигиенический набор". Туда стоит сложить:

маски для лица;

дезинфектор для рук;

антибактериальные салфетки;

запасной набор одежды.

Переодевание после длительного перелета может помочь почувствовать себя обновленными и уменьшит риск переноса микробов из самолета в конечный пункт назначения.

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