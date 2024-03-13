Праздник запомнят все. Известный шеф-повар отравил 53 гостей на свадьбе (фото)

Лишь через несколько минут после того, как закончилось праздничное застолье, начали поступать первые жалобы от гостей на тошноту, рвоту и другие расстройства желудка

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Известный шеф-повар Марко Сакко, обладатель звезды Мишлен, попал в тюрьму почти на три месяца и был вынужден заплатить огромный штраф в размере $23 тыс. из-за трагического инцидента на свадебном банкете в 2021 году, пишет издание La Repubblica.

Сообщается, что во время банкета в ресторане Piccolo Lago di Verbania шеф-повар подал гостям ризотто с сырыми моллюсками, зараженных опасным норовирусом.

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Лишь через несколько минут после того, как закончилось застолье, начали поступать первые жалобы от гостей на тошноту, рвоту, а также другие расстройства желудка. Некоторых из присутствующих даже пришлось госпитализировать.

Итальянский суд признал 59-летнего кулинара и менеджера ресторана Раффаэллу Маркетти виновными в халатности и торговле вредными пищевыми продуктами. Фигуранты дела получили реальные сроки заключения на два месяца и 20 дней с отсрочкой исполнения приговора.

Кроме того, их оштрафовали на 23 тыс. долларов: часть этой суммы, более $8,7 тыс., необходимо выплатить молодоженам в качестве компенсации за испорченный праздник, а еще более 250 долларов каждому из 53 гостей мероприятия. Также виновникам придется возместить почти $11 тыс. судебных издержек.

Марко Сакко, обладатель звезды Мишлен, попал в тюрьму почти на три месяца и был вынужден заплатить огромный штраф в размере $23 тыс. Фото: Marco Sacco’s Instagram

Согласно результатам расследования, моллюски были заражены норовирусом еще до того, как Сакко подал их гостям на свадьбе. К слову, это заболевание является крайне опасным для пожилых людей, детей и лиц с ослабленным иммунитетом.

На упаковке с морепродуктами якобы не было никаких рекомендаций относительно потребления их в сыром виде, поэтому повар решил подать блюдо без термической обработки.

"На этикетке производителя и в техническом паспорте написано, что моллюски можно есть сырыми. Я приготовил более трех тысяч таких блюд", — добавил Марко Сакко.

После этого скандала многие посетители ресторанов в Италии начали с осторожностью относиться к потреблению свежих морепродуктов, особенно сырых устриц, мидий и моллюсков.

По словам Иглес Корелли, шеф-повара и координатора кулинарной школы Gambero Rosso Academy, Сакко по инструкции должен был готовить этих моллюсков при температуре около 64-65°С.

Напомним, ранее Фокус писал, что шеф-повар и телевизионная звезда Найджел Слейтер рассмешил поклонников, когда опубликовал в Instagram фотографию своего очередного кулинарного шедевра — пирога с айвой. У некоторых из подписчиков прославленного кулинара этот десерт вызвал ряд эротических ассоциаций.

Кроме того, американка Эллисон Коззи из Гринвича (штат Коннектикут) подала иск в суд на сеть заведений быстрого питания Chopt в Нью-Йорке. Женщина утверждает, что в заказанном ею салате был кусок человеческого пальца.