Свято запам'ятають всі. Відомий шеф-кухар отруїв 53 гостей на весіллі (фото)

Лише за кілька хвилин після того, як закінчилось святкове застілля, почали надходити перші скарги від гостей на нудоту, блювоту та інші розлади шлунку.

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Відомий шеф-кухар Марко Сакко, володар зірки Мішлен, потрапив у в'язницю майже на три місяці та був змушений сплатити величезний штраф у розмірі $23 тис. через трагічний інцидент на весільному банкеті у 2021 році, пише видання La Repubblica.

Повідомляється, що під час банкету в ресторані Piccolo Lago di Verbania шеф-кухар подав гостям ризотто з сирими молюсками, заражених небезпечним норовірусом.

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Лише за кілька хвилин після того, як закінчилось застілля, почали надходити перші скарги від гостей на нудоту, блювоту, а також інші розлади шлунку. Декого з присутніх навіть довелось госпіталізувати.

Італійський суд визнав 59-річного кулінара та менеджерку ресторану Раффаеллу Маркетті винними у недбалості та торгівлі шкідливими харчовими продуктами. Фігуранти справи отримали реальні терміни ув'язнення на два місяці та 20 днів із відстрочкою виконання вироку.

Крім того, їх оштрафували на 23 тис. доларів: частину цієї суми, понад $8,7 тис., необхідно виплатити молодятам як компенсацію за зіпсоване свято, а ще понад 250 доларів кожному з 53 гостей заходу. Також винуватцям доведеться відшкодувати майже $11 тис. судових витрат.

Марко Сакко, володар зірки Мішлен, потрапив у в'язницю майже на три місяці та був змушений сплатити величезний штраф у розмірі $23 тис. Фото: Marco Sacco’s Instagram

Згідно з результатами розслідування, молюски були заражені норовірусом ще до того, як Сакко подав їх гостям на весіллі. До слова, це захворювання є вкрай небезпечним для людей похилого віку, дітей та осіб з ослабленим імунітетом.

Пакування з морепродуктами начебто не містило жодних застережень щодо споживання їх у сирому вигляді, тож кухар вирішив подати страву без термічної обробки.

"На етикетці виробника та у технічному паспорті написано, що молюски можна їсти сирими. Я приготував понад три тисячі таких страв", — додав Марко Сакко.

Після цього скандалу багато відвідувачів ресторанів в Італії почали з обережністю ставитися до споживання свіжих морепродуктів, особливо сирих устриць, мідій та молюсків.

За словами Іглес Кореллі, шеф-кухар та координатора кулінарної школи Gambero Rosso Academy, Сакко за інструкцією мав готувати цих молюсків при температурі близько 64-65°С.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що шеф-кухар та телевізійна зірка Найджел Слейтер розсмішив шанувальників, коли опублікував в Instagram світлину свого чергового кулінарного шедевра — пирога з айвою. У декого з підписників прославленого кулінара цей десерт викликав низку еротичних асоціацій.

Крім того, американка Еллісон Коззі з Грінвіча (штат Коннектикут) подала позов до суду на мережу закладів швидкого харчування Chopt у Нью-Йорку. Жінка стверджує, що в замовленому неї салаті був шматок людського пальця.