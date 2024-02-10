"За межею розумного": офіціант і шеф-кухар жорстоко покарали незадоволеного клієнта

Відвідувач елітного закладу 6 разів повертав своє замовлення, викликавши гнів працівника кухні.

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Офіціант розповів, як вони з шеф-кухарем помстилися вибагливому клієнту, який відправляв замовлення на вечерю назад шість разів. Про свою історію відплати він повідав на популярному форумі Reddit.

Один із членів персоналу ресторану розповів, як відвідувач закладу так сильно діяв їм на нерви своїми вимогами, що вони вирішили йому помститися.

"Під час навчання в коледжі я працював в елітному стейк-хаусі як офіціант. Їжа була чудовою, персонал — феноменальним. Загалом це був чудовий досвід. У мене ніколи не було реальних проблем із гостями. Одного вечора прийшов хлопець із дружиною. Він замовив м'ясо середнього прожарювання, і кухар рідко пропускає температуру. Ми виносимо стейк, він розрізає його і каже, що він не такий, як треба, відправляє його назад, щоб приготувати його трохи довше, що ми й робимо без проблем, абсолютно розумно. Однак це тривало ще п'ять разів. Потім втрутився менеджер і сказав йому, що він подбає про те, щоб усе було ідеально", — написав він.

Хлопець додав, що всі знали, що клієнт був у скрутному становищі, а менеджер навіть кинув погляд на шеф-кухаря, щоб сказати, що цінує його терпіння.

"Хлопець на кухні, який є найпрофесійнішим, з яким я коли-небудь працював, подивився мені прямо в очі й сказав: "Ніколи не говори ні слова про те, що я збираюся зробити". Він узяв стейк, кинув його на підлогу і протягнув ногою через усю кухню. Він наступив на нього, підняв і поклав назад на гриль", — писав офіціант.

Ілюстративне фото Фото: freepik

Автор повідомлення на форумі подав страву на стіл і спостерігав за реакцією клієнта.

"Хлопець подякував мені, відкусив шматочок і сказав, що стейк був ідеальним. Я доповів шеф-кухарю, і він сказав, що за 30 з гаком років роботи на кухні йому ніколи не повертали стейк стільки разів. Більше ми про це не говорили", — додав він.

Люди, які прочитали повідомлення на форумі, були в жаху від історії помсти офіціанта.

"Головне правило — не зв'язуватися з людьми, які займаються вашою їжею", "Це урок, щоб я двічі подумав, перш ніж відправляти своє замовлення на доопрацювання. 6 разів — це вже за межею розумного", — писали користувачі.

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