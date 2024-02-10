Наречена розкрила зраду нареченого, зачитавши повідомлення від іншої жінки просто біля вівтаря

Пара прожила разом 6 років, але ніч перед їхнім весіллям змінила все. Жінці навіть не спадало на думку, що її коханий зустрічається з іншою дівчиною за її спиною.

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Жінка, яка змінила справжні імена героїв історії, була приголомшена, коли отримала текстові повідомлення від коханки свого нареченого за ніч до їхнього весілля. Однак вона не розгубилася і вирішила поділитися ними біля вівтаря. Про цей весільний курйоз згадує британський таблоїд The Mirror.

Жінка на ім'я Кейсі вірила, що знайшла "того самого", щойно вони зустрілися шість років тому. Їхні сім'ї потоваришували і їхні життя переплелися. Вона уявляла, що вони житимуть довго і щасливо аж до ночі перед їхнім весіллям. Тоді весь її світ розвалився.

Кейсі поділилася своєю історією з bodyandsoul 2020 року. Тоді вона проводила свою останню незаміжню ніч із подружками нареченої в готелі та окремо від свого нареченого Алекса. Дівчата веселилися та насолоджувалися напоями, коли на телефон Кейсі прийшло чергове повідомлення. Відкривши його, жінка з жахом побачила вміст. Це була серія скріншотів від невідомої жінки з незнайомого їй номера зі словами, від яких холонуло в душі: "Я б не вийшла за нього заміж. А ти?".

Знімки екрана показували листування між цією незнайомкою і майбутнім чоловіком Кейсі, а також селфі цієї пари. Повідомлення були зроблені за кілька місяців до знаменної дати, а найостанніші — лише кілька днів тому. Вона не сумнівалася в їхній правдивості та була приголомшена. Вона поділилася кількома з них.

"Твоє тіло просто неймовірне. І ти знаєш, як ним користуватися. Хотів би я, щоб моя дівчина мала хоча б половину тих навичок, які є у тебе", — писав її коханий.

Одне з повідомлень, які отримала жінка Фото: brit

Жінка, якій було важко стримувати сльози, звернулася до своїх друзів по допомогу. Вони радили їй одразу ж зателефонувати нареченому і скасувати весілля, проте вона вирішила вчинити інакше і "покарати" його. Її ідея полягала в тому, щоб прийти на церемонію і потім "поставити його на місце" перед усіма його рідними.

Кейсі одягла сукню, яка тепер здавалася їй "просто костюмом", пішла до вівтаря і зіткнулася віч-на-віч з нареченим, який за виразом її обличчя відразу зрозумів, що щось не так. Вона оголосила, що весілля не буде, тому що її коханий виявився не тим, за кого вона його приймала.

"Натовпом прокотилася хвиля шоку, Алекс спробував схопити мене за руки, але я опустила квіти й виявила в руці свій телефон. Я прочитала всі повідомлення, які вона мені надіслала. З кожним словом дедалі більше фарб покидало обличчя Алекса", — згадує дівчина.

Наречений не сказав ні слова і вийшов з кімнати, а його боярин пішов за ним. Кейсі сказала гостям, що любить їх, і замість весільного прийому вони насолоджуватимуться "святом чесності, пошуку справжнього кохання і слідування своєму серцю, навіть якщо воно болить".

Раніше Фокус повідомляв, що схожі, як дві краплі води, сестри зустрічаються з братами-близнюками. Дівчата стали інтернет-сенсацією, після того, як поділилися історією своїх стосунків. Зараз вони активно ведуть свої соцмережі.

Також стало відомо, що жінка розлучилася з чоловіком через 48 годин після весілля. Чоловік на ім'я Джейк почав дивитися відео з весільними розіграшами напередодні весільної церемонії та, попри обіцянку не робити нічого подібного, проігнорував прохання коханої.