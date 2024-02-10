Невеста раскрыла измену жениха, зачитав сообщения от другой женщины прямо у алтаря

Пара прожила вместе 6 лет, но ночь перед их свадьбой изменила все. Женщине даже не приходило в голову, что ее возлюбленный встречается с другой девушкой за ее спиной.

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Женщина, которая изменила настоящие имена героев истории, была потрясена, когда получила текстовые сообщения от любовницы своего жениха за ночь до их свадьбы. Однако она не растерялась и решила поделиться ими у алтаря. Об этом свадебном курьезе вспоминает британский таблоид The Mirror.

Женщина по имени Кейси верила, что нашла "того самого", как только они встретились шесть лет назад. Их семьи подружились и их жизни переплелись. Она представляла, что они будут жить долго и счастливо вплоть до ночи перед их свадьбой. Тогда весь ее мир рухнул.

Кейси поделилась своей историей с bodyandsoul в 2020 году. Тогда она проводила свою последнюю незамужнюю ночь с подружками невесты в отеле и отдельно от своего жениха Алекса. Девушки веселились и наслаждались напитками, когда на телефон Кейси пришло очередное сообщение. Открыв его, женщина с ужасом увидела содержимое. Это была серия скриншотов от неизвестной женщины с незнакомого ей номера с леденящими душу словами: "Я бы не вышла за него замуж. А ты?".

Снимки экрана показывали переписку между этой незнакомкой и будущим мужем Кейси, а также селфи этой пары. Сообщения были сделаны за несколько месяцев до знаменательной даты, а самые последние — всего несколько дней назад. Она не сомневалась в их правдивости и была потрясена. Она поделилась несколькими из них.

"Твое тело просто невероятно. И ты знаешь, как им пользоваться. Хотел бы я, чтобы моя девушка обладала хотя бы половиной тех навыков, которые есть у тебя", — писал ее возлюбленный.

Одно из сообщений, которые получила женщина Фото: The Mirror

Женщина, которой было трудно сдерживать слезы, обратилась к своим друзьям за помощью. Они советовали ей сразу же позвонить жениху и отменить свадьбу, однако она решила поступить иначе и "наказать" его. Ее идея заключалась в том, чтобы прийти на церемонию и затем "поставить его на место" перед всеми его родными.

Кейси надела платье, которое теперь казалось ей "просто костюмом", пошла к алтарю и столкнулась лицом к лицу с женихом, который по выражению ее лица сразу понял, что что-то не так. Она объявила, что свадьбы не будет, потому что ее возлюбленный оказался не тем, за кого она его принимала.

"По толпе прокатилась волна шока, Алекс попытался схватить меня за руки, но я опустила цветы и обнаружила в руке свой телефон. Я прочитала все сообщения, которые она мне прислала. С каждым словом все больше красок покидало лицо Алекса", — вспоминает девушка.

Жених не сказал ни слова и вышел из комнаты, а его шафер последовал за ним. Кейси сказала гостям, что любит их, и вместо свадебного приема они будут наслаждаться "праздником честности, поиска настоящей любви и следования своему сердцу, даже если оно болит".

Ранее Фокус сообщал, что похожие, как две капли воды, сестры встречаются с братьями-близнецами. Девушки стали интернет-сенсацией, после того как поделились историей своих отношений. Сейчас они активно ведут свои соцсети.

Также стало известно, что женщина развелась с мужем через 48 часов после свадьбы. Мужчина по имени Джейк начал смотреть видео со свадебными розыгрышами в преддверии свадебной церемонии и несмотря на обещание не делать ничего подобного, проигнорировал просьбу возлюбленной.