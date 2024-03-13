На Филиппинах воздушный змей стал причиной экстренной посадки вертолета (фото)

Эндрю Байхон Лакар стал свидетелем экстренной посадки. По его словам воздушный транспорт летел слишком. Другие свидетели инцидента делала селфи.

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На Филиппинах вертолет совершил аварийную посадку, запутавшись в ните воздушного змея. Инцидент случился в четверг, 7 марта, на пустыре в городе Гиндульман, на острове Бохоль. Об этом пишет Inquirer.net.

Пилот и два пассажира не пострадали, но это вызвало переполох среди местных жителей.

Одним из тех, кто стал свидетелем экстренной посадки, был 48-летний Эндрю Байхон Лакар. По его словам, он видел, что вертолет летел слишком низко. Лакар также отметил, что пилот проверил состояние летательного транспорта и объяснил, что нейлоновая нить от воздушного змея зацепилась за верхнюю часть управляющего винта. Позже сержант полиции Ронило Оласиман подтвердил, что вертолет совершил аварийную посадку.

К счастью, никаких повреждений не было, и воздушное средство было пригодно к полетам.

Пилот рассказал, что нейлоновая нить от воздушного змея зацепилась за верхнюю часть винта Фото: X (Twitter)

Некоторые жители сделали селфи с вертолетом. Через 10 минут он снова поднялся в воздух. Куда он направлялся, неизвестно.

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