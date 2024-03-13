На Филиппинах воздушный змей стал причиной экстренной посадки вертолета (фото)
Эндрю Байхон Лакар стал свидетелем экстренной посадки. По его словам воздушный транспорт летел слишком. Другие свидетели инцидента делала селфи.
На Филиппинах вертолет совершил аварийную посадку, запутавшись в ните воздушного змея. Инцидент случился в четверг, 7 марта, на пустыре в городе Гиндульман, на острове Бохоль. Об этом пишет Inquirer.net.
Пилот и два пассажира не пострадали, но это вызвало переполох среди местных жителей.
Одним из тех, кто стал свидетелем экстренной посадки, был 48-летний Эндрю Байхон Лакар. По его словам, он видел, что вертолет летел слишком низко. Лакар также отметил, что пилот проверил состояние летательного транспорта и объяснил, что нейлоновая нить от воздушного змея зацепилась за верхнюю часть управляющего винта. Позже сержант полиции Ронило Оласиман подтвердил, что вертолет совершил аварийную посадку.
К счастью, никаких повреждений не было, и воздушное средство было пригодно к полетам.
Некоторые жители сделали селфи с вертолетом. Через 10 минут он снова поднялся в воздух. Куда он направлялся, неизвестно.
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