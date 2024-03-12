Стюардесса показала специальную пижаму, которую вынужден надевать экипаж (видео)
Бортпроводница стала популярной в соцсетях благодаря рассказам о своей работе. Девушка рассказала о строгом дресс-коде и длительных полетах.
Бортпроводница авиакомпании Emirates Airline по имени Дэни продемонстрировала специальную пижаму, которую экипаж вынужден надевать во время дальних перелетов. В одном из своих роликов в TikTok она также рассказала почему стюардессы не носят удобную одежду.
Многие люди никогда не видели бортпроводниц в пижамах. Такие авиакомпании, как Emirates, стали мгновенно узнаваемыми благодаря своей безупречной униформе и строгому дресс-коду. Красная шапочка, белый шарф, малиновая помада и высокие каблуки заметны за версту и придают роскошь стюардессам этой компании.
Один из сотрудниц Emirates продемонстрировала пижаму, а также раскрыла страшную причину, по которой члены экипажа вынуждены носить. Она состоит из красного топа с надписью "Crew" на спине и хлопковых брюк в полоску.
"Во время дальних перелетов члены экипажа переодеваются в пижамы и уходят на перерыв. Если во время перерыва произойдет чрезвычайная ситуация, и у них не будет времени переодеться в обычную форму, их все равно можно будет легко опознать среди пассажиров", — сказала она.
@danidboyy1 Replying to @Milly Jean Sharrock Emirates crew pjs explained ✈️ #emirates #cabincrew #avaition #crewlife #flightattendant ♬ original sound - Daniboy
Сотни зрителей поделились своими мыслями в комментариях и многие назвали такую политику компании разумной.
"Мило, практично и необходимо", "На самом деле это очень умно", "На самом деле я их люблю. Раньше я был членом экипажа British Airways и хотел бы, чтобы у нас были пижамы для экипажа", — писали они.
Дэни набрала более 509 000 подписчиков за то, что показывает каково это работать стюардессой. В своем самом популярном видео, которое посмотрели уже 24,4 миллиона раз, она рассказывает о знаменитой униформе авиакомпании.
"Шапочку нужно носить при посадке, высадке и в любое время, когда мы находимся на публике, но ее можно снять, когда мы едим и пьем. Шарф должен быть аккуратно окутан вокруг декольте", — рассказала она.
@danidboyy1 Facts about the Emirates hat you probably didn’t know ✈️ #cabincrew #airline #aviation #crewlife #flightattendant #stewardess #crew ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
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