Стюардесса показала специальную пижаму, которую вынужден надевать экипаж (видео)

Бортпроводница стала популярной в соцсетях благодаря рассказам о своей работе. Девушка рассказала о строгом дресс-коде и длительных полетах.

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Бортпроводница авиакомпании Emirates Airline по имени Дэни продемонстрировала специальную пижаму, которую экипаж вынужден надевать во время дальних перелетов. В одном из своих роликов в TikTok она также рассказала почему стюардессы не носят удобную одежду.

Многие люди никогда не видели бортпроводниц в пижамах. Такие авиакомпании, как Emirates, стали мгновенно узнаваемыми благодаря своей безупречной униформе и строгому дресс-коду. Красная шапочка, белый шарф, малиновая помада и высокие каблуки заметны за версту и придают роскошь стюардессам этой компании.

Один из сотрудниц Emirates продемонстрировала пижаму, а также раскрыла страшную причину, по которой члены экипажа вынуждены носить. Она состоит из красного топа с надписью "Crew" на спине и хлопковых брюк в полоску.

"Во время дальних перелетов члены экипажа переодеваются в пижамы и уходят на перерыв. Если во время перерыва произойдет чрезвычайная ситуация, и у них не будет времени переодеться в обычную форму, их все равно можно будет легко опознать среди пассажиров", — сказала она.

Сотни зрителей поделились своими мыслями в комментариях и многие назвали такую политику компании разумной.

"Мило, практично и необходимо", "На самом деле это очень умно", "На самом деле я их люблю. Раньше я был членом экипажа British Airways и хотел бы, чтобы у нас были пижамы для экипажа", — писали они.

Дэни набрала более 509 000 подписчиков за то, что показывает каково это работать стюардессой. В своем самом популярном видео, которое посмотрели уже 24,4 миллиона раз, она рассказывает о знаменитой униформе авиакомпании.

"Шапочку нужно носить при посадке, высадке и в любое время, когда мы находимся на публике, но ее можно снять, когда мы едим и пьем. Шарф должен быть аккуратно окутан вокруг декольте", — рассказала она.

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