"Это отвратительно": работница круизного лайнера рассказала о худших пассажирах (видео)

Люси Саутертон рассказала, что для некоторых людей гигиена в открытом море не имеет никакого значения. Она также отметила, что лучше не спорить с персоналом корабля.

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28-летняя Люси Саутертон из Бирмингема (Великобритания), работающая в круизной компании, рассказала о том, какие отвратительные вещи делают некоторые пассажиры, находясь на корабле. Об этом пишет New York Times.

Некоторые люди отказываются надевать обувь и ходят по судну босиком в течение всего времени, пока находятся на борту.

"Члены экипажа обычно смеются над пассажирами, которые считают приемлемым ходить по круизному судну без обуви. Гости будут пробираться в магазины и выходить из них босиком. Они даже посчитают уместным пойти в театр без обуви, потому что формально они находятся в помещении. Это отвратительно", — заявила она.

Работница круизного лайнера призвала будущих пассажиров надевать обувь каждый раз, когда они выходят из каюты. По ее словам, это не только более гигиенично, но и означает, что работники не будут насмехаться над такими гостями на борту корабля.

Люси рассказала, что с персоналом корабля лучше не спорить Фото: cruisingascrew.com/Lucy Southerton

Люси Саутертон также поделилась своим советом для тех, кто собирается отправиться в круиз в открытое море.

"Я думаю, что самая большая ошибка, которую люди могут совершить во время круиза, — это не быть вежливыми с каждым членом экипажа. Вы не знаете, что вам понадобится и кто из членов экипажа сможет решить ваши проблемы. Ранее уже случалось, что пассажир был невероятно груб с членом экипажа, который впоследствии понадобился ему во время круиза", — добавила британка.

По словам работница "корабля мечты", у людей будет больше шансов получить бонус или повышение класса обслуживания, если они будут поддерживать дружеские отношения с персоналом.

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера рассказала о "диких" вечеринках персонала. Люси Саутертон, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свои навыки и при этом увидеть мир.

Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающие устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.