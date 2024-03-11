"Це огидно": працівниця круїзного лайнера розповіла про найгірших пасажирів (відео)

Люсі Саутертон розповіла, що для деяких людей гігієна у відкритому морі не має жодного значення. Вона також зазначила, що краще не сперечатися з персоналом корабля.

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28-річна Люсі Саутертон із Бірмінгема (Велика Британія), яка працює в круїзній компанії, розповіла про те, які огидні речі роблять деякі пасажири, перебуваючи на кораблі. Про це пише New York Times.

Деякі люди відмовляються взуватися та ходять по судну босоніж протягом усього часу, поки перебувають на борту.

"Члени екіпажу зазвичай сміються з пасажирів, які вважають прийнятним ходити по круїзному судну без взуття. Гості пробиратимуться в магазини та виходитимуть із них босоніж. Вони навіть вважатимуть доречним піти в театр без взуття, бо формально вони перебувають у приміщенні. Це огидно", — заявила вона.

Працівниця круїзного лайнера закликала майбутніх пасажирів взуватися щоразу, коли вони виходять із каюти. За її словами, це не тільки гігієнічніше, а й означає, що працівники не насміхатимуться з таких гостей на борту корабля.

Люсі розповіла, що з персоналом корабля краще не сперечатися Фото: cruisingascrew.com/Lucy Southerton

Люсі Саутертон також поділилася своєю порадою для тих, хто збирається вирушити в круїз у відкрите море.

"Я думаю, що найбільша помилка, яку люди можуть зробити під час круїзу, — це не бути ввічливими з кожним членом екіпажу. Ви не знаєте, що вам знадобиться та хто з членів екіпажу зможе вирішити ваші проблеми. Раніше вже траплялося, що пасажир був неймовірно грубий із членом екіпажу, який згодом знадобився йому під час круїзу", — додала британка.

За словами працівниці "корабля мрії", у людей буде більше шансів отримати бонус або підвищення класу обслуговування, якщо вони підтримуватимуть дружні стосунки з персоналом.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але в неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички й водночас побачити світ.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті із сестрою та матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.