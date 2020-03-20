Трамп отменил встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде

Вместо этого будет организована видеоконференция

Из-за коронавирусной пандемии президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, США, которая должна была состояться в июне этого года. Вместо этого будет организована видеоконференция.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает CNN.

"С целью, чтобы каждая страна сосредоточила все свои ресурсы на противостоянии вызовам COVID-19 в сфере здравоохранения и экономики, а также согласно распоряжению президента Трампа, директор Национального экономического совета США и главный координатор "Большой Семерки" в 2020 году Ларри Кудлоу проинформировал своих коллег, что саммит лидеров G7, запланированный на июнь в "Кэмп-Дэвиде", будет проводиться в формате видеотелеконференции", – заявил Дир.

Как сообщает издание, в понедельник Трамп впервые пообщался с лидерами G7 в режиме видео-пресс-конференции, в ходе которой было принято решение о координации усилий в борьбе против коронавируса.

"Действуя сообща, мы будем работать над тем, чтобы снизить опасность для здоровья людей и экономические риски, вызванные пандемией COVID-19, а также создать прочную платформу для восстановления устойчивого экономического роста и процветания", – говорится в совместном заявлении лидеров G-7 по итогам видео-конференции.

Решение провести саммит G-7 по видеосвязи позволит странам сохранить деньги, необходимые на подготовку к саммиту, а также освободит от обязанностей лиц, ответственных за планирование и проведение встречи

Напомним, в G7 входят США, Германия, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания.

Как ранее сообщал Фокус:

По итогам саммита Трамп заявил, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

В этом году саммит G-7 планировалось провести на гольф-курорте Trump National Doral президента Дональда Трампа 10-12 июня.