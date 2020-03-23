Официальная цель визита не указана

В Черное море вошли три фрегата 2-й Постоянной средиземноморской группы НАТО. Об этом сообщил в Facebook председатель наблюдательного Совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

"Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований", редакции BlackSeaNews и "Майдана иностранных дел" сообщает: 23.03.2020 примерно в 13-00 (киевское время) в Черное море вошли 3 фрегата 2-й Постоянной средиземноморской группы НАТО (SNMG 2)", – написал Клименко.

В составе группы: турецкий фрегат TCG Salihreis (F246);

итальянский ITS Virginio Fasan (F591);

фрегат HMCS Fredericton (337) Королевского военно-морского флота Канады.

Официальная цель визита не указана. Корабли НАТО регулярно заходят на патрулирование в Черное море. В основном они участвуют в военных учениях, но сейчас все они отменены из-за распространения коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале малые бронированные артиллерийские катера ВМС Ураины "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны провели учебные стрельбы в Азовском море.