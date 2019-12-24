Ранее экипаж USS Ross уже принимал участие в международных учениях Си Бриз-2016

Во вторник, 24 декабря, американский ракетный эсминец USS Ross (DDG-71) зашел в морской порт Одессы. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

Отмечается, что корабль прибыл в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами-членами НАТО.

Как уточняет Думская, в 10:00 утра в условиях густого тумана эсминец ВМС США пришвартовался к причалу 1-К на Карантинном молу.

Ранее экипаж USS Ross уже принимал участие в международных учениях Си Бриз-2016 и несколько дней провел в Одессе. В этом году эсминец две недели находился в румынской Констанце и болгарской Варне, где проводил операции по обеспечению безопасности.

Кстатить, назван эсминец USS Ross в честь капитана Дональда Росса, участвовавшего в боевых действиях за Перл-Харбор.

USS Ross – 154-метровый эсминец с водоизмещением 8775 тонн, мощностью 108 000 л.с. и экипажем 337 человек.

Эсминец Ross оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis; пусковыми установками с крылатыми ракетами Tomahawk, зенитные ракеты RIM-156 SM-2 или противолодочные ракеты RUM-139 VL-Asroc; а также различным пулеметно-пушечным вооружением. Корабль может принять на борт один вертолёт Sikorsky SH-60 Seahawk.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре в Черное море через Босфорский пролив заходил экспедиционный транспортное судно USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

1 апреля фрегат королевских ВМС Канады "Toronto" и фрегат ВМС Испании "Santa Maria" прибыли с дружественным визитом в Одессу.

23 марта в Одесский морской торговый порт зашел корабль ВМС Франции минный тральщик M653 Capricorne.

6 марта в порт Одессы зашли с дружественным визитом два турецких военных корабля– фрегат Barbaross и корвет Marti.