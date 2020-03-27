Конгресс США одобрил антикризисные экономические меры на $2 трлн

2020-03-27 20:51:00

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Эта программа помощи станет самой масштабной в истории страны

Палата представителей США одобрила законопроекты о мерах поддержки национальной экономики в условиях пандемии COVID-19. Пакет в $2 трлн финансовой помощи станет самым масштабным в истории страны.

Ранее эти проекты после длительных согласований единогласно утвердил Сенат США. Теперь они должны быть подписаны президентом США Дональдом Трампом.

Одобренные меры поддержки включают:

  • выделение прямой финансовой помощи гражданам в объеме от $1200 до $2400$
  • выплаты на ребенка по $500;
  • расширение выплат пособий по безработице;
  • больницы получат $150 млрд;
  • $150 млрд будет предоставлено отдельным штатам на борьбу с вирусом;
  • крупный бизнес получит $500 млрд в виде субсидированных кредитов и грантов на поддержание занятости
  • малый и средний бизнес получит льготные кредиты для выплаты зарплат и аренды, объем программы составит $348 млрд.

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