Конгресс США одобрил антикризисные экономические меры на $2 трлн
2020-03-27 20:51:00
Эта программа помощи станет самой масштабной в истории страны
Палата представителей США одобрила законопроекты о мерах поддержки национальной экономики в условиях пандемии COVID-19. Пакет в $2 трлн финансовой помощи станет самым масштабным в истории страны.
Ранее эти проекты после длительных согласований единогласно утвердил Сенат США. Теперь они должны быть подписаны президентом США Дональдом Трампом.
Одобренные меры поддержки включают:
- выделение прямой финансовой помощи гражданам в объеме от $1200 до $2400$
- выплаты на ребенка по $500;
- расширение выплат пособий по безработице;
- больницы получат $150 млрд;
- $150 млрд будет предоставлено отдельным штатам на борьбу с вирусом;
- крупный бизнес получит $500 млрд в виде субсидированных кредитов и грантов на поддержание занятости
- малый и средний бизнес получит льготные кредиты для выплаты зарплат и аренды, объем программы составит $348 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мировая экономика вошла в рецессию, сообщила на видеобрифинге глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, эта рецессия, основная причина которой – пандемия COVID-19, может быть даже хуже, чем в 2009 году.
- В МВФ довольны переговорами с Украиной по новой программе финансирования. С таким заявлением выступила Георгиева.
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