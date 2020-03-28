Россия с 30 марта полностью закрывает границы

Такие меры приняты в целях предупреждения проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции

Россия с 30 марта полностью закроет границы, будет прекращена работа всех пунктов пропуска.

Данное распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В документе говорится, что временно ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу РФ.

Такие меры приняты в целях предупреждения проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции.

При этом граница останется открытой для определенных категорий граждан, в частности для дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения или речных судов и поездов. Также проезд смогут оформить люди, выезжающие за рубеж в связи со смертью близкого родственника.

Въезд и выезд будет разрешен для жителей оккупированной части Донбасса при наличии у них паспорта гражданина РФ.

Как пишет Интерфакс, количество смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в России достигло семи. Пять из них зафиксированы в Москве, по одной – в Санкт-Петербурге и Оренбурге.

Как ранее сообщал Фокус:

16 марта сообщалось, что Россия решила закрыть границу с Беларусью из-за пандемии коронавируса.

27 марта было прекращено регулярное и чартерное авиасообщение РФ с остальным миром. Однако это не касается рейсов, которыми будут возвращать россиян из-за заграницы.