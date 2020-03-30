Поляк прожил в машине три дня из боязни заразить родных коронавирусом
2020-03-30 13:02:45
В итоге, тесты показали, что у мужчины нет коронавируса и он вернулся к близким
Вернувшийся домой из-за границы поляк три дня прожил в своей машине, боясь заразить коронавирусом родных.
Об этом пишет польское издание Glos Wielkopolski.
Сразу же по возвращению в Польшу мужчина отправился в больницу, где у него диагнострировали бронхит.
На месте он сразу прошел тест на коронавирус, но результаты обещали только через несколько дней.
На карантин в специальное учреждение его отправить не могли, поскольку подтвержденной COVID-19 у него не было.
Поэтому мужчина и провел три дня в своей машине. О своем решении он известил врачей, которые наблюдали за его состоянием здоровья.
В итоге, результаты теста на коронавирус оказались отрицательными и поляк вернулся к близким.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера Кабмин постановил, что все эвакуированные из стран и регионов с местной передачей вируса должны будут в обязательном порядке пройти 14-дневную обсервацию после пересечения границы.
- Согласно обновленному постановлению, считается, что прибывшие из таких регионов и стран лица контактировали с больными коронавирусом.
- Места для обсервации определяют Киевская городская и областные госадминистрации. На них также лежит обязанность доставить эвакуированных к месту изоляции и провести полное меднаблюдение.