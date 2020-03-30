Кабмин решил принудительно отправлять всех эвакуированных на обсервацию
2020-03-30 10:31:02
Теперь все прибывшие из стран и регионов с местной передачей вируса считаются контактировавшими с больными коронавирусом
Кабмин внес изменения в постановление № 211 о предотвращении рапространения коронавируса в Украине.
Об этом говорится на сайте правительства.
Теперь все эвакуированные из стран и регионов с местной передачей вируса должны будут в обязательном порядке пройти 14-дневную обсервацию после пересечения границы.
Согласно обновленному постановлению, считается, что прибывшие из таких регионов и стран лица контактировали с больными коронавирусом.
Места для обсервации определяют Киевская городская и областные госадминистрации. На них также лежит обязанность доставить эвакуированных к месту изоляции и провести полное меднаблюдение.
Кроме того, Минцифровой трансформации до 5 апреля должно будет разработать и ввести в действие электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции или обсервации.
Постановление принято вчера, 29 марта.
Как раз вчера из Вьетнама в Украину прибыл самолет с украинцами. На выходе из аэропорта "Борисполь" эвакуированные отказывались от обсервации и требовали их "немедленно отпустить".
Пытаясь сбежать из-под изоляции они также выламывали двери в одном из терминаров аэропорта.
Сегодня в Украину чартером также прибыли эвакуированные из Бали. Граждане также отказываются проходить обсервацию. По их словам, им предлагают изолироваться в двух отелях за 380 евро и в одном отеле – бесплатно.
При этом, чартер туристы якобы оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал об обязательной обсервации.
Тем не менее, пассажиры заявили, что готовы пройти обследование и тесты за свои деньги, чтобы доказать, что они не больны коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница.