Песков сообщил, что президент РФ регулярно тестируется

У главврача больницы в Коммунарке, что в Московской области, Дениса Проценко диагностирован коронавирус.

Об этом Проценко написал на своей странице в Facebook.

"Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", – написал он.

Неделю назад Проценко в больнице в Коммунарке встречался с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что опасений в связи с общением медика с Путиным быть не должно.

"Путин регулярно тестируется. Все нормально", – сказал Песков, передает Интерфакс.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.

С пятницы, 27 марта, прекращается регулярное и чартерное авиасообщение РФ с остальным миром.

В Москве введен запрет на выход из квартиры, за исключением обращения за медпомощью и поездок на работу.