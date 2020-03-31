Главврач московской больницы заразился коронавирусом: неделю назад он встречался с Путиным
2020-03-31 16:54:00
Песков сообщил, что президент РФ регулярно тестируется
У главврача больницы в Коммунарке, что в Московской области, Дениса Проценко диагностирован коронавирус.
Об этом Проценко написал на своей странице в Facebook.
"Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", – написал он.
Неделю назад Проценко в больнице в Коммунарке встречался с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что опасений в связи с общением медика с Путиным быть не должно.
"Путин регулярно тестируется. Все нормально", – сказал Песков, передает Интерфакс.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент России Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.
- С пятницы, 27 марта, прекращается регулярное и чартерное авиасообщение РФ с остальным миром.
- В Москве введен запрет на выход из квартиры, за исключением обращения за медпомощью и поездок на работу.