400 туристов решили судиться с курортом-"рассадником" коронавируса в Европе

Пострадавшие обвиняют руководство курорта, что те вовремя не закрыли сезон, подвергая отдыхающих риску

Сотни туристов, которые отдыхали на австрийском горнолыжном курорте Ишгль в Тироле, составили коллективный иск по обвинению руководства курорта в намеренном заражении их коронавирусом.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Ассоциацию по защите прав потребителей Австрии.

О желании судиться уже заявили около 400 человек, в основном граждане Германии.

Пострадавшие обвиняют руководство курорта в том, что те скрывали подлинный масштаб распространения болезни и вовремя не закрыли курорт, тем самым подвергнув отдыхающих риску. По их мнению, именно из-за этого люди продолжали заражаться на подъемниках и в барах, а потом развозить инфекцию в свои страны.

Издание отмечает, что о вспышке коронавируса на горнолыжном курорте стало известно в начале марта, однако о завершении сезона было объявлено только к середине месяца. А уже 19 марта в общинах федеральной земли Тироль был введен карантин.

Немецкие СМИ назвали Ишгль "рассадником коронавируса", обоснованно подозревая, что именно этот горнолыжный курорт связан с сотнями случаев заражения в Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, Исландии и Дании. Также считают и в Норвегии - что именно с Ишгля COVID-19 попал к ним в страну.

Мэр Ишгля, Вернер Курц обвинения отрицает, заявляя, что последствия пандемии "катастрофичны для города", а действия городских властей были своевременны.

Как ранее писал Фокус:

"Нулевым пациентом" Великобритании оказался 50-летний ИТ-специалист Даррен Блэнд, который 15 января отправился на австрийский горнолыжный курорт Ишгль и находился там до 19 января.