США заплатили за российскую "гумпомощь", – Госдеп

Америка купила у России медпрепараты после разговора Трампа с Путиным

Поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", были куплены Америкой за деньги после телефонной беседы президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус.

"И мы тесно сотрудничаем с этими странами, а также другими государствами, чтобы обеспечить необходимые поставки для тех, кто в этом нуждается", – говорится в комментарии.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Соединенные Штаты получили "гуманитарную помощь" для борьбы с коронавирусом от России и Китая. Такие действия РФ президент Дональд Трамп назвал "очень милыми".

Американские власти выделили 1,2 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это еще будет хорошим результатом.