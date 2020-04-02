У Ляшко и властей КНР разные цифры по заболеваемости в Китае. Разница – в 1565 случаев

Главный санврач Украины говорит, что в Китае – новая вспышка коронавируса, но власти КНР приводят другие данные

Замглавы МОЗ и главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге заявил, что в Китае за 1 апреля COVID-19 заболели 1600 человек и 7 – умерли.

Об этом сообщает Liga.net.

И при этом, все случаи якобы подтверждены властями Китая. "До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь", – заявил Ляшко.

На самом же деле, официально в КНР сообщали о 35 новых случаях заболевания 1 апреля, все они – завезены в Китай из других стран.

За 1 апреля в Китае также зафиксированы 6 летальных случаев. Еще 20 человек были под подозрением на коронавирус. В последней сводке Минздрава КНР сообщает, что на вечер 1 апреля в стране все еще болеют 1863 человека, из них 429 - тяжелые случаи.

На этом же брифинге Ляшко заявил, что все умершие в Украине – старше 50 лет.

"Все они – лица старше 50 лет. Почти все умершие – 88% – имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", – говорит главный санврач Украины.

В то же время, 1 апреля стало известно о смерти 37-летней роженицы, у которой нашли коронавирус. Также от Covid-19 умерла 33-летняя жительница Черновицкой области. В Центре общественно здоровья в свою очередь заявили, что большинство умерши старше 50 лет.

Кроме того, Ляшко заявил об одном пациенте на всю Украину, который находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Но Центр общественного здоровья приводит другие данные: по их данным 15 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

Как ранее сообщал Фокус:

За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека.

По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.