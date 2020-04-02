Путин продлил "коронавирусные выходные" в РФ до конца месяца

Президент России поблагодарил медиков, которые спасают людей от Covid-19

Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в стране до конца месяца.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Начал Путин со слов благодарности медикам, которые лечат и спасают людей, предотвращают развитие болезни. Затем он сказал спасибо тем, кто соблюдают самоизоляцию.

"Что считают принципиально важным? Нам удается не допустить вспышки эпидемии среди пожилого населения. Но пик эпидемии не пройден, в том числе и в нашей стране. Поэтому я принял решение продлить нерабочие дни до конца месяца, 30 апреля включительно, с сохранением заработной платы", – заявил Путин.

По словам президента России, "регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения у себя на местах" по карантину, какие организации должны остановить деятельность, а какие – продолжить.

"При этом продолжат работать органы власти, магазины, аптеки, все жизнеобеспечивающие производства", – сообщил Путин.

"Но хочу отметить, что если эпидемиологическая ситуация изменится, то мы изменим количество неработающих дней в сторону уменьшения", – добавил он.

Это второе телеобращение Путина к россиянам на фоне распространения вируса в стране. В ходе первого выступления, которое состоялось 25 марта, президент РФ объявил нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля.

Кроме того, Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.

В России сейчас официально зарегистрировано 3548 случаев COVID-19, вылечился 235 человек, умерли 30.

Как ранее сообщал Фокус:

С пятницы, 27 марта, прекращенко регулярное и чартерное авиасообщение РФ с остальным миром.