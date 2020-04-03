Россияне предложили эвакуировать украинцев из Непала. Требуют ноты от Украины, – МИД

Граждане Украины могут вылететь на Непале на самолете "Аэрофлота". "Изучаем все логистические возможности, для того, чтобы помочь нашим", – говорят в МИД

Российский "Аэрофлот" предложил эвакуировать граждан Украины из Непала.

Об этом на брифинге сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Но для этого украинское консульство должно направить в российское официальную ноту: такое требование выдвинули россияне.

"Есть предложение от "Аэрофлота", чтобы наши граждане сели на борт ее самолета. Мы изучаем все логистические возможности, для того, чтобы им помочь", – заявил Кулеба.

Также министр отметил, что с Непалом сложность в том, что это очень отдаленная страна и с ней сложно построить логистичный маршур.

"Но все наши граждане на связи, мы за ними следим и постоянно работаем, чтобы найти решение", – добавил Кулеба.

Напомним, "Аэрофлот" с 2015 года находится под украинскими санкциями. Компании запрещено летать в Украину.

Как ранее писал Фокус:

30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.