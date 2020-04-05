В Индии родители назвали новорожденных двойняшек Корона и Ковид

Таким образом супруги решили выразить уверенность в победе на коронавирусом.

Супружеская пара в Индии назвала своих двойняшек, родившихся во время пандемии, Корона и Ковид. Об этом сообщает Al Jazeera.

Девочка и мальчик родились 27 марта в штате Чхаттисгарх. Родители рассказали, что такие имена должны напоминать их детям о карантине, с которым столкнулись их родители во время родов.

"С остановкой движения автотранспорта мы добрались до больницы поздно ночью после долгих мучений. Поскольку роды произошли после таких трудностей, мы хотели, чтобы имена были запоминающимися и уникальными", - рассказала мать новорожденных 27-летняя Прити Верма.

При этом она намекнула, что такие имена предложили сотрудники роддома.

Кроме того, таким образом родители решили выразить уверенность в победе на коронавирусом.

"Мы хотим, чтобы страх, связанный с этими именами, прекратился, и общественность сосредоточилась на санитарии и гигиене", - добавил отец Винай Верма.

Однако супруги не исключили, что после спада пандемии они могут поменять своим детям имена.

По состоянию на утро 5 апреля в Индии подтверждены 3588 случаев заражения коронавирусом. 99 человек скончались. С 25 марта в стране ввели жесткий карантин - жителям запрещено покидать свои дома, кроме походов в магазины, аптеки или поездок на работу.