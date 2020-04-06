Розовое суперлуние. Завтра Луна будет самой яркой в 2020 году

Несмотря на название, Луна не будет розовой

В ночь с 7 на 8 апреля наступит Розовое суперлуние, и Луна будет самой яркой в текущем году. Об этом сообщил Old Farmer's Almanac.

Астрономы Королевской обсерватории Великобритании считают, что Луна будет казаться больше на 7%, чем при обычном полнолунии. Такое изменение размера можно и не заметить, но Луна будет намного ярче, чем при обычном полнолунии.

Также астрономы говорят, что Луна на самом деле не будет розовой. Свое название это суперлуние получило потому, что в это время на востоке Северной Америки цветет полевой цветок флокс шиловидный, он насыщенного розового цвета.

Суперлуние – астрономическое явление, которое происходит при совпадении момента полнолуния перигеем, то есть точкой орбиты Луны, самой близкой к Земле. Во время суперлуния Луна может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем при полнолунии в апогее, самой дальней точке орбиты.

Апрельское суперлуние – второе из трех, происходящих подряд, после "червячного" (9 марта) и перед "цветочным" (7 мая). Но апрельское – самое яркое из них.

Как ранее сообщал Фокус: