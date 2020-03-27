Прощай, малыш. Земля потеряла второй естественный спутник

Околоземной астероид сбежал на орбиту вокруг Солнца

На протяжении небольшого времени вокруг Земли вращался маленький околоземной астероид и временный спутник планеты, чья траектория полета поменялась в последние дни. Об этом сообщает Forbes.

По словам астрономов, астероид 2020 CD3 был "отброшен обратно на орбиту вокруг Солнца" и теперь преследует нашу планету в ежегодном путешествии вокруг звезды. Маленький астероид, размером с небольшой автомобиль, впервые был замечен в феврале, но тогда астрономы считали, что он застрял на орбите Земли как минимум на год, если не дольше.

Один из авторов программного обеспечения, помогающего астрономам отслеживать околоземные астероиды и кометы Билл Грей рассказал, что в 2020 году астероид совершил близкий к Земле проход, вероятно, без достаточного количества энергии, чтобы избежать гравитации нашей планеты и на время остался на околоземной орбите.

Грей назвал орбиту временно захваченного объекта "сложным танцем вокруг Земли и Луны". Во время этого танца были шансы столкнуться с тем или иным объектом, но они исчезли когда астероид "украл" немного энергии у Земли и Луны, что позволило ему вернуться на более длинную орбиту вокруг Солнца.

Теперь бывший спутник Земли находится позади планеты на ее собственном орбитальном пути и постепенно становится слабее.

"Новая орбита CD3 2020 года занимает чуть больше года, чтобы обойти Солнце. Это похоже на то, как две машины едут по трассе, причем одна (в нашем случае Земля) проходит круги чуть быстрее, что другая", – говорит Грей.

Эксперт отмечает, что в какой-то момент астероид снова пройдет мимо Земли, и это произойдет в марте 2044 года. Но проход не будет слишком близким для того, чтобы астероид снова попал на орбиту планеты.

"Трудно предсказать этот момент, вероятно, каждые 25 лет приближение будет увеличиваться. В конце концов, один из таких проходов будет достаточно близким и в правильном направлении, чтобы его снова захватила гравитация. И затем, вероятно, он снова сбежит, если не ударит Землю или Луну в процессе. В какой-то момент в ближайшие 100 тыс. лет или около того, это может произойти", – отметил эксперт.

Но Грей подчеркивает, что столкновение не будет больше, чем несколько огненных шаров в небе, так как остальная часть луны сгорит в атмосфере.

Как ранее сообщал Фокус:

NASA обустроит метеостанцию на орбите Луны. Будущую окололунную станцию оборудуют соответствующими приборами.

А китайский зонд Chang'e-4 начал изучение обратной стороны Луны. Луноход использовал бортовой радар, чтобы изучить недра спутника.