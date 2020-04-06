В ЕС создадут военно-оперативную группу для борьбы с коронавирусом
2020-04-06 20:43:00
Оперативная группа будет создана в полной координации с НАТО
Уполномоченный ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после видеозаседания министров обороны стран-членов сообщества заявил, что в Европейском Союзе решено учредить военно-оперативную группу для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала", – рассказал Боррель.
Он подчеркнул, что это будет сделано в полной координации с НАТО и в качестве дополнения к ней.
Как ранее сообщал Фокус:
- Восемь стран ЕС создали коалицию европейских вооруженных сил, готовую реагировать на кризисы вблизи границ союза.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз создаст новое оборонно-космическое подразделение, поручив это задание президенту Франции Эммануэлю Макрону.