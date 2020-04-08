Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
2020-04-08 17:36:00
Путин пообещал, что "Россия со всем справится"
Президент России Владимир Путин сравнил "коронавирусную заразу" с половцами и печенегами и рассказал о новых мерах против коронавируса.
Об этом он сообщил во время обращения к россиянам.
"Все проходит и это пройдет. Наша страна неоднократно проходила через серьезные испытания: и печенеги ее мучили, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", – говорит он.
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки населения, бизнеса и врачей, которые борются с коронавирусом, и заверил, что у государства для этого есть необходимые средства и возможности.
Печенеги – союз племен, образовавшийся в заволжских степях в результате смешения кочевников-тюрков с сарматскими и угро-финскими племенами. Киевская Русь подвергалась печенежским нашествиям в 915, 920, 968 годах. При этом, княжество Московское было образовано только в XIII веке.
Напомним, у главврача больницы в Коммунарке, что в Московской области, Дениса Проценко диагностирован коронавирус. За неделю до этого, он встречался с Путиным.
Как ранее сообщал Фокус:
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