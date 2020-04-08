Трамп призвал сторонников Сандерса перейти в Республиканскую партию

Байден же надеется, что приверженцы Сандерса поддержат именно его

Американские политики отреагировали на решение Берни Сандерса прекратить президентскую гонку.

Действующий президент Дональд Трамп обвинил другого бывшего кандидата от демократической партии сенатора Элизабет Уоррен в неудаче Сандерса, и призвал всех его поклонников стать Республиканцами. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Сандерс выбыл. Спасибо Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни победил бы почти в каждом штате в супервторник. Все закончилось так, как хотели демократы, такое же фиаско как у бесчестной Хиллари. Все, кто поддерживал Берни, должны присоединиться к Республиканской партии", – написал Трамп.

Джо Байден, в свою очередь, после решения Сандерса прекратить борьбу выразил надежду, что его сторонники поддержат именно его.

"Обращаюсь к сторонникам Берни: я знаю, что мне нужно завоевать ваши голоса. Я знаю, что это может занять время. Но я хочу, чтобы вы знали, что я вижу вас, я слышу вас и понимаю всю сложность нынешней ситуации. Я надеюсь, вы присоединитесь к нам", – написал Байден в Twitter.

Он добавил, что "вместе мы победим Дональда Трампа".

Кроме того, Байден отметил заслуги Сандерса, назвав его "одним из самых мощных голосов за изменения в нашей стране".

"Он хороший человек, великолепный лидер", – заявил бывший вице-президент.

Сандерс ранее пообещал, что будет работать с Байденом, чтобы одержать победу над Трампом в борьбе за президентское кресло.

Как ранее сообщал Фокус:

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в среду, 8 апреля, завершил свою президентскую кампанию.