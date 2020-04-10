Количество умерших от коронавируса в мире превысило 100 000 человек

Количество тех, кто уже выздоровел от этой болезни, составляет 371 858 пациентов

Количество летальных случаев среди зараженных коронавирусом по всему миру уже превысило 100 000 человек, сообщает Worldometer.

По состоянию на 20:30 пятницы всего от коронавирусной болезни скончались 101 469 человек. Общее же число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1 674 854 человека.

Количество тех, кто уже выздоровел от этой болезни, составляет 371 858.

Наибольшее количество умерших в Италии – 18 849 человек. Больше всего заболевших выявлено в США – 488 903 человека.

За последние сутки в Украине заразились коронавирусом 311 человека. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 2203 украинцев. Вылечились от болезни 61 пациентов, погибли 69.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что в Китае становится все больше бессимптомных случаев коронавируса. В последние недели бессимптомные случаи и завезенные из-за границы стали основной проблемой Китая.