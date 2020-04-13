Китай ограничил публикацию исследований о происхождении коронавируса SARS-Cov-2

Теперь все научные статьи должны быть одобрены должностными лицами центрального правительства

Власти Китая наложили строгие ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса SARS-Cov-2, сообщает CNN со ссылкой на директиву правительства КНР.

В соответствии с новой политикой все научные статьи по Covid-19 будут подвергаться дополнительной проверке перед отправкой на публикацию, и должны быть одобрены должностными лицами центрального правительства.

По словам медицинского эксперта из Гонконга, его работа по клиническому анализу случаев Covid-19 еще в феврале не подвергалась никаким проверкам.

Издание пишет, что повышенное внимание китайского руководства к работе специалистов выглядит, как попытка взять под контроль распространение информации о происхождении пандемии коронавируса.

Начиная с конца января, китайские исследователи опубликовали ряд материалов по изучению коронавируса в нескольких влиятельных иностранных изданиях. Некоторые из них подняли вопрос о возможной ответственности китайских властей за вспышку болезни и вызвали споры в социальных сетях. Похоже, что теперь правительство КНР решило взять подобные публикации под свой жесткий контроль.

Один из китайских исследователей на условиях анонимности сообщил изданию, что подобные шаги правительства значительно усложнят дальнейшую работу по изучению коронавируса.

"Я думаю, что это попытка властей изобразить все так, будто бы вспышка болезни произошла не в Китае. И я думаю, они действительно не потерпят любое объективное исследование, которое могло бы объяснить происхождение этой болезни", – сказал он.

В соответствии с директивой, выпущенной научно-техническим департаментом Министерства образования КНР, "научные статьи о выявлении происхождения вируса должны строго контролироваться".

Директива устанавливает этапы одобрения этих документов, начиная с академических комитетов в университетах. Затем их необходимо отправить в научно-технический отдел Министерства образования, который, в свою очередь, направит документы в Госсовет для проверки. Только после того, как университеты получат одобрительный ответ, документы могут быть опубликованы в журналах.

Другие документы по Covid-19 также будут проверяться академическими комитетами университетов. Они будут определять их "академическую ценность" и устанавливать "сроки их публикации".

Как ранее сообщал Фокус:

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