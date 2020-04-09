Россия и Китай используют пандемию для расширения своего влияния, – глава дипломатии ЕС

Они также хотят продемонстрировать, что их политические системы лучше европейских демократий справляются с пандемией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай оказывают странам помощь в борьбе с пандемией COVID-19 в расчете на рост своего геополитического влияния в мире.

"Россия и Китай хотят усилить свое влияние в глобальном масштабе, это нормально для них, и мы не должны удивляться. Так же, как логично, что для этого они используют нынешний кризис. Они используют свои навыки, чтобы расширить свое влияние", – сказал он в интервью итальянской газете La Republicca.

По его словам, цель Москвы и Пекина заключается и в том, чтобы продемонстрировать, что некоторые политические системы лучше европейских демократий справляются с пандемией.

Напомним, с начала распространения коронавируса в мире Китай неоднократно направлял своих медиков, а также лекарства и средства защиты в страны, наиболее пострадавшие от пандемии.

21 марта итальянский премьер Джузеппе Конте поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Это привело к тому, что Минобороны РФ направило в Италию полтора десятка самолетов Ил-76 с врачами и медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом. Акцию назвали в духе одного из фильмов "бондианы": "Из России с любовью".

В самой Италии этот жест восприняли по-разному. Издание La Stampa в своих публикациях назвало 80% российской помощи бесполезной – в отличие той, что передал Китай: средства индивидуальной защиты, маски и аппараты для искусственной вентиляции легких. А в том, что все это проделывалось под эгидой борьбы с пандемией, журналисты увидели лишь предлог для реализации Москвой своих внешнеполитических и дипломатических целей.

Потом была российская поставка в Сербию. В начале апреля медицинские аппараты и расходники были доставлены в США, но американцы оплатили эту поставку.

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