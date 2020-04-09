Россия и Китай используют пандемию для расширения своего влияния, – глава дипломатии ЕС
2020-04-09 13:35:00
Они также хотят продемонстрировать, что их политические системы лучше европейских демократий справляются с пандемией
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай оказывают странам помощь в борьбе с пандемией COVID-19 в расчете на рост своего геополитического влияния в мире.
"Россия и Китай хотят усилить свое влияние в глобальном масштабе, это нормально для них, и мы не должны удивляться. Так же, как логично, что для этого они используют нынешний кризис. Они используют свои навыки, чтобы расширить свое влияние", – сказал он в интервью итальянской газете La Republicca.
По его словам, цель Москвы и Пекина заключается и в том, чтобы продемонстрировать, что некоторые политические системы лучше европейских демократий справляются с пандемией.
Напомним, с начала распространения коронавируса в мире Китай неоднократно направлял своих медиков, а также лекарства и средства защиты в страны, наиболее пострадавшие от пандемии.
21 марта итальянский премьер Джузеппе Конте поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Это привело к тому, что Минобороны РФ направило в Италию полтора десятка самолетов Ил-76 с врачами и медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом. Акцию назвали в духе одного из фильмов "бондианы": "Из России с любовью".
В самой Италии этот жест восприняли по-разному. Издание La Stampa в своих публикациях назвало 80% российской помощи бесполезной – в отличие той, что передал Китай: средства индивидуальной защиты, маски и аппараты для искусственной вентиляции легких. А в том, что все это проделывалось под эгидой борьбы с пандемией, журналисты увидели лишь предлог для реализации Москвой своих внешнеполитических и дипломатических целей.
Потом была российская поставка в Сербию. В начале апреля медицинские аппараты и расходники были доставлены в США, но американцы оплатили эту поставку.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украина отправила в Италию 20 врачей, которые две недели будут помогать итальянским медикам бороться с коронавирусом.
- Соединенные Штаты получили "гуманитарную помощь" для борьбы с коронавирусом от России и Китая. Такие действия РФ президент Дональд Трамп назвал "очень милыми".
- Американские власти выделили 1,2 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это еще будет хорошим результатом.