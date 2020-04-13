Бразильскую статую Христа-Искупителя "одели" в халат врача
2020-04-13 14:10:00
На монументе поочередно появлялось слово "спасибо" на разных языках мира
Бразильскую статую Христа-Искупителя на Пасху с помощью подсветки "одели" в докторский халат в знак солидарности с медиками, которые борются с коронавирусом, сообщает издание CNN.
В частности, на монументе поочередно появлялось слово "спасибо" на разных языках мира.
На статуе также были показаны фотографии медицинских работников, одетых в халаты и маски. Слоган "Fique Em Casa", означающий "Оставайся дома", был спроецирован на руку статуи.
Кроме того, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции: США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии.
Архиепископ города Орани Темпеста совершил мессу у основания статуи во время светового шоу, в котором он почтил память медицинских работников.
Как ранее сообщал Фокус:
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