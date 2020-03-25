Президент Бразилии сравнил карантин из-за коронавируса с политикой выжженной земли

Президент Бразилии призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились

Президент Бразилии Жаир Болсонару призывает бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В обращении к нации президент Бразилии призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.

"Мы должны вернуться к нормальной жизни. Несколько штатов и мэрии должны отказаться от своей политики выжженной земли" – сказал он.

Болсонару сказал, что большинству людей, включая его самого, нечего бояться.

По официальным данным, на 25 марта, в Бразилии 2 247 зараженных, скончалось 46 человек.

Напомним, местное издание Jornal O Dia сообщило, что Жаир Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса. 7 марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом, позже Болсонару заявил, что не болен коронавирусом, а сообщения в СМИ не соответствуют действительности.

Как ранее сообщал Фокус:

В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.