Президент Бразилии сравнил карантин из-за коронавируса с политикой выжженной земли
2020-03-25 09:32:00
Президент Бразилии призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились
Президент Бразилии Жаир Болсонару призывает бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
В обращении к нации президент Бразилии призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.
"Мы должны вернуться к нормальной жизни. Несколько штатов и мэрии должны отказаться от своей политики выжженной земли" – сказал он.
Болсонару сказал, что большинству людей, включая его самого, нечего бояться.
По официальным данным, на 25 марта, в Бразилии 2 247 зараженных, скончалось 46 человек.
Напомним, местное издание Jornal O Dia сообщило, что Жаир Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса. 7 марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом, позже Болсонару заявил, что не болен коронавирусом, а сообщения в СМИ не соответствуют действительности.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.
- В Румынии и Польше ужесточают карантинный режим в рамках борьбы с пандемией коронавируса.