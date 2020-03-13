"Не верьте фейкам". Президент Бразилии опроверг заболевание коронавирусом
2020-03-13 18:54:00
7 марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не болен коронавирусом, а сообщения в СМИ не соответствуют действительности.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Военный госпиталь Минобороны Бразилии заявляет о негативном результате теста на COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару. Не верьте фейковым новостям в СМИ", – написал он.
Кроме того, сын президента Бразилии Эдуардо Болсонару также опроверг заболевание отца.
"Слишком много лжи и мало информации. Тест на коронавирус, проведенный с командой из Бразилии в США, еще не завершен. Всегда есть те люди, которые лгут в средствах массовой информации, и если история подтверждается, они говорят: "Я же говорил тебе!", если нет, то будет еще одна поддельная новость",–-говорит Болсонару-младший на своей странице в Twitter.
Напомним, местное издание Jornal O Dia сообщило, что Жаир Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса. 7 марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично разговаривал "со многими людьми" и пришел к выводу, что чаще всего болезнь переносится очень легко. По его словам, иногда даже нет необходимости обращаться к врачу.
- Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус.