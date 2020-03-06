Советы от Трампа: при коронавирусе необязательно обращаться к врачу

Президент США уверен, что уровень смертности от коронавируса сопоставим с уровнем летальных исходов от обычного гриппа

Президент США Дональд Трамп, комментируя уровень смертности от коронавируса телеканалу Fox News, заявил, что он лично разговаривал "со многими людьми" и пришел к выводу, что чаще всего болезнь переносится очень легко. Поего словам, иногда даже нет необходимости обращаться к врачу.

Об этом пишет ВВС Украина.

Трамп заодно опроверг данные ВОЗ, заявив, что смертность от коронавируса в 3,4% не соответствует действительности. На самом деле, считает президент США, уровень смертности составляет 1%, как от обычного гриппа.

"Это только моя догадка, но я основываюсь на беседах со многими людьми, которые связаны с этим и которые болели и они быстро поправляются. Они даже не обращались к врачу", – заявил Трамп

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Издание The Guardian попросила специалистов прокомментировать мнение американского президента. Неназванный собеседник ВОЗ объяснил, что 3,4% – это статистика за отдельно взятый день, то есть не является показателем общего уровня смертности.

Напомним, Дональд Трамп встречался с координатором по реагированию на распространение коронавируса Деборой Брикс. Когда последняя объясняла правила гигиены и как важно часто мыть руки, Трамп заявил, что не трогал свое лицо руками уже несколько недель.

Пользователи соцсетей, которые подписаны на Twitter Трампа уже привыкли к тому, что он, хоть весьма активен в соцсетях, но часто постит непроверенные факты или откровенно врет.

Поэтому они проверили, как часто президент США трогал свое лицо. Оказалось, весьма часто. И он явно соврал, говоря, что не касался его в течении нескольких недель.

Как ранее сообщал Фокус:

Конгресс США выделил 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Выделенная сумма более чем втрое превышает предложенную ранее президентом Трампом.

На всей территории американского штата Вашингтон введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от коронавиурса.

А главный хирург США призвал американцев отказаться от медицинских масок. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.