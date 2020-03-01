Коронавирус: в американском штате Вашингтон введено чрезвычайное положение

Губернатор штата Джей Инсли заявил, что его главным приоритетом сейчас является замедление распространения вируса

На всей территории американского штата Вашингтон введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте губернатора штата Джея Инсли.

В подписанном губернатором указе государственным службам предписывается "сделать все возможное для помощи пострадавшим от COVID-19".

"Губернатор Джей Инсли ввел чрезвычайное положение в связи с новыми случаями COVID-19, предписав государственным службам использовать все ресурсы, необходимые для подготовки к вспышке и реагирования на нее", – говорится в сообщении.

Введение чрезвычайного положения позволяет местным властям привлекать в случае необходимости национальную гвардию штата.

"Настало время принять здравые, активные меры для обеспечения здоровья и безопасности тех, кто живет в штате Вашингтон. Директора наших государственных учреждений активно готовились, как только появилось сообщение о заболевании в округе Снохомиш. Вашингтонцы могут быть уверены, что мы серьезно относимся к этой угрозе и работаем в сотрудничестве с нашими партнерами в области здравоохранения над разработкой планов и процедур для подготовки к возможной всемирной пандемии", – сказал Джей Инсли.

Отметим, первая смерть от заболевания коронавирусом на территории США была зафиксирована в Сиэтле (столица штата Вашингтон). 28 февраля министерство здравоохранения штата объявило о двух дополнительных случаях: женщина из округа Кинг, недавно приехавшая в Южную Корею, и подросток из округа Снохомиш, не имевший истории поездок. Оба выздоравливают дома и остаются в домашней изоляции.

Ранее в США фиксировали 17 случаев заражения вирусом. Все заболевшие до этого вернулись из Китая.

"Нашим приоритетом сейчас является замедление распространения этого вируса. Наши профессионалы в области здравоохранения говорят, что самый простой способ сделать это – соблюдать правила гигиены – часто мыть руки, дезинфицировать часто прикасающиеся поверхности и оставаться дома, когда вы больны. Предотвращение будущих случаев потребует отдачи от всех нас", – сказал Джей Инсли.

Как ранее сообащал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.

Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге в четверг, 27 февраля, призвал страны действовать быстро и агрессивно в борьбе против коронавируса COVID-19.