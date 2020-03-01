Коронавирус: в американском штате Вашингтон введено чрезвычайное положение

2020-03-01 09:47:57

63 0

Губернатор штата Джей Инсли заявил, что его главным приоритетом сейчас является замедление распространения вируса

На всей территории американского штата Вашингтон введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте губернатора штата Джея Инсли.

В подписанном губернатором указе государственным службам предписывается "сделать все возможное для помощи пострадавшим от COVID-19".

"Губернатор Джей Инсли  ввел чрезвычайное положение в связи с новыми случаями COVID-19, предписав государственным службам использовать все ресурсы, необходимые для подготовки к вспышке и реагирования на нее",  – говорится в сообщении.

Введение чрезвычайного положения позволяет местным властям привлекать в случае необходимости национальную гвардию штата.

"Настало время принять здравые, активные меры для обеспечения здоровья и безопасности тех, кто живет в штате Вашингтон. Директора наших государственных учреждений активно готовились, как только появилось сообщение о заболевании в округе Снохомиш. Вашингтонцы могут быть уверены, что мы серьезно относимся к этой угрозе и работаем в сотрудничестве с нашими партнерами в области здравоохранения над разработкой планов и процедур для подготовки к возможной всемирной пандемии",  – сказал Джей Инсли.  

Отметим, первая смерть от заболевания коронавирусом на территории США была зафиксирована в Сиэтле (столица штата Вашингтон). 28 февраля министерство здравоохранения штата объявило о двух дополнительных случаях: женщина из округа Кинг, недавно приехавшая в Южную Корею, и подросток из округа Снохомиш, не имевший истории поездок. Оба выздоравливают дома и остаются в домашней изоляции.

Ранее в США фиксировали 17 случаев заражения вирусом. Все заболевшие до этого вернулись из Китая. 

 "Нашим приоритетом сейчас является замедление распространения этого вируса. Наши профессионалы в области здравоохранения говорят, что самый простой способ сделать это  – соблюдать правила гигиены  – часто мыть руки, дезинфицировать часто прикасающиеся поверхности и оставаться дома, когда вы больны. Предотвращение будущих случаев потребует отдачи от всех нас",  – сказал Джей Инсли.  

Как ранее сообащал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
Loading...