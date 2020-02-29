В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

Пока без подробностей. Известно только то, что человек умер на предприятии на окраине Сиэтла

В Сиэтле зафиксирована первая смерть от заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает AP.

Местные власти пока не делятся деталями по произошедшему, но уже запланировали пресс-конференцию.

Известно только то, что человек умер на предприятии на окраине города.

Также власти не говорят, сколько подтверждено случаев заболевания коронавирусом, хотя и не отрицают их наличие.

Ранее в США фиксировали 17 случаев заражения вирусом, но все они были у вернувшихся из Китая людей.

Также в Америку доставили 42 человека из круизного лайнера Diamond Princess. Всех их разместили на военных базах в Калифорнии и Техасе на карантине.

Сейчас от коронавируса по миру болеют 85,991 человек, вызодоровели – 39,801.

Летальных исходов – 2,941. Лидерами среди стран по заболеваемости остаются Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

Как ранее сообащал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.

Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге в четверг, 27 февраля, призвал страны действовать быстро и агрессивно в борьбе против коронавируса COVID-19.