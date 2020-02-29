В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

2020-02-29 21:23:00

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Пока без подробностей. Известно только то, что человек умер на предприятии на окраине Сиэтла

В Сиэтле зафиксирована первая смерть от заболевания коронавирусом. 

Об этом сообщает AP.

Местные власти пока не делятся деталями по произошедшему, но уже запланировали пресс-конференцию.

Известно только то, что человек умер на предприятии на окраине города.  

Также власти не говорят, сколько подтверждено случаев заболевания коронавирусом, хотя и не отрицают их наличие.

Ранее в США фиксировали 17 случаев заражения вирусом, но все они были у вернувшихся из Китая людей. 

Также в Америку доставили 42 человека из круизного лайнера Diamond Princess. Всех их разместили на военных базах в Калифорнии и Техасе на карантине.

Сейчас от коронавируса по миру болеют 85,991 человек, вызодоровели – 39,801.

Летальных исходов – 2,941. Лидерами среди стран по заболеваемости остаются Китай, Южная Корея, Италия и Иран. 

Как ранее сообащал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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