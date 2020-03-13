Вместо традиционного рукопожатия, американский лидер отдал предпочтение индийскому приветствию "намасте"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме показал личный способ защиты от коронавируса при приветствиях. Об этом передает Сlickondetroit.com.

Вместо традиционного рукопожатия, он отдал предпочтение индийскому приветствию "намасте", сложив две ладони вместе и слегка поклонившись.

"Я только что вернулся из Индии, и там я никому не пожимал руки. Это было очень легко, потому что они делают вот так", – сказал президент США, демонстрируя индийское приветствие на официальной встрече.

Варадкар, который традиционно посещает Соединенные Штаты накануне Дня Святого Патрика, и чей отец родился в Индии, поддержал американского лидера, продемонстрировав такое же приветствие.

"Мы сегодня не пожали друг другу руки", – сказал Трамп.

"Мы как бы посмотрели друг на друга и сказали, что будем делать. Это какое-то странное чувство", – добавил он.

"Это почти безлично. Такое чувство, что ты груб", – сказал Варадкар, после того, как рукопожатие не состоялось.

"Но мы просто не можем позволить себе так думать в течение следующих нескольких недель", – добавил он.

Издание, между тем, отмечает, что во время встречи с Нэнси Пелоси, премьер-министр Ирландии и спикер Конгресса США поприветствовали друг друга, разделив удар локтем.

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