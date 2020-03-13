Трамп продемонстрировал, как уберечься от коронавируса при приветствиях

2020-03-13 13:52:00

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Вместо традиционного рукопожатия, американский лидер отдал предпочтение индийскому приветствию "намасте"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме показал личный способ защиты от коронавируса при приветствиях. Об этом передает Сlickondetroit.com.

 Вместо традиционного рукопожатия, он отдал предпочтение индийскому приветствию "намасте", сложив две ладони вместе и слегка поклонившись.

 "Я только что вернулся из Индии, и там я никому не пожимал руки. Это было очень легко, потому что они делают вот так", – сказал президент США, демонстрируя индийское приветствие на официальной встрече.

 Варадкар, который традиционно посещает Соединенные Штаты накануне Дня Святого Патрика, и чей отец родился в Индии, поддержал американского лидера, продемонстрировав такое же приветствие.

"Мы сегодня не пожали друг другу руки", – сказал Трамп.

"Мы как бы посмотрели друг на друга и сказали, что будем делать. Это какое-то странное чувство",  – добавил он.

 "Это почти безлично. Такое чувство, что ты груб",  – сказал Варадкар, после того, как рукопожатие не состоялось.

  "Но мы просто не можем позволить себе так думать в течение следующих нескольких недель",  – добавил он.

Издание, между тем, отмечает, что во время встречи с Нэнси Пелоси, премьер-министр Ирландии и  спикер Конгресса США  поприветствовали друг друга, разделив удар локтем.

Как ранее сообщал Фокус:

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