Пик заболеваемости Covid-19 в мире еще не наступил, – ВОЗ
2020-04-14 19:38:00
Вспышки заболеваемости в Великобритании и Турции нарастают
Всемирная организация здравоохранения считает, что пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не достигнут.
Об этом сообщает Reuters.
Организация рассказала, что число новых случаев заболевания уменьшается в некоторых частях Европы, включая Италию и Испанию, но вспышки в Великобритании и Турции нарастают.
"90% случаев (заражения коронавирусом, – ред.) приходятся на Европу и США. Так что мы, разумеется, еще не видим пика", – сказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Напомним, 14 апреля в Австрии открылось около 80% магазинов. Власти позволили вернуться к работе книжным магазинам, магазинам одежды, хозяйственных товаров и цветов.
Как ранее сообщал Фокус:
- ВОЗ назвала прогресс Европы в борьбе с COVID-19 "чрезвычайно хрупким". Организация настаивает на том, что время для послабления карантина еще не пришло.
- Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Европейский Союз рискует потерпеть крах как проект из-за коронавируса.
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