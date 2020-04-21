"Жертвы Гарри Поттера": британская бабушка устроила приют для 54 брошенных сов

2020-04-21 18:22:03

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Роуз Доусон выросла на ферме и всю жизнь помогала животным

69-летняя Роуз Доусон из Северного Йоркшира организовала на своем участке приют для животных. Но главное место в нем занимают совы. Сейчас в вольерах под присмотром пожилой леди и ее мужа проживают 54 совы. Об этом пишет

В юности Роуз была знакома со знаменитым автором книг о животных и ветеринаром Джеймсом Херриотом и даже помогала принимать ему роды у коров. Женщина выросла на ферме, всю жизнь работала с животными, а ее сын стал ветеринаром.

И во время одного из визитов к сыну еще он предложил ей поухаживать за раненой совой. Так, сорок лет назад Роуз организовала свой собственный приют для животных, благо, возле ее маленькой гостиницы много места.

совы, приют, йоркшир

Когда птица выздоравливает – она выпускает ее на волю. Но некоторые питомцы могут выжить только в неволе.

Особенно это касается белых полярных сов, в точности таких, какая была у Гарри Поттера в произведениях Джоан Роулинг. После выхода книг и фильмов, многие люди заводили себе сову, "как Хедвигу", но оказывались не готовы к такому питомцу. Поэтому в начале 2000-х, рассказывает Роуз, ее приют пополнился такими экзотическими птицами, ведь в Британии они не водятся, а проживают в тундре, Северной Америке и Гренландии.

Один из последних гостей – неясыть, которую подстрелили неизвестные. Птице пришлось ампутировать крыло.

совы, гостиница, йоркшир

Кроме сов у Роуз живут индейки, куры, утки, морские свинки, кролики, ягнята, ежи и белые голуби, а на вопрос не мешает ли уханье сов гостям ее гостиницы, пожилая леди отвечает, что многие ради этого к ней и приезжают. "Эти звуки успокаивают людей", - рассказывает она.

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