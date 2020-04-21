"Жертвы Гарри Поттера": британская бабушка устроила приют для 54 брошенных сов

Роуз Доусон выросла на ферме и всю жизнь помогала животным

69-летняя Роуз Доусон из Северного Йоркшира организовала на своем участке приют для животных. Но главное место в нем занимают совы. Сейчас в вольерах под присмотром пожилой леди и ее мужа проживают 54 совы. Об этом пишет

В юности Роуз была знакома со знаменитым автором книг о животных и ветеринаром Джеймсом Херриотом и даже помогала принимать ему роды у коров. Женщина выросла на ферме, всю жизнь работала с животными, а ее сын стал ветеринаром.

И во время одного из визитов к сыну еще он предложил ей поухаживать за раненой совой. Так, сорок лет назад Роуз организовала свой собственный приют для животных, благо, возле ее маленькой гостиницы много места.

Когда птица выздоравливает – она выпускает ее на волю. Но некоторые питомцы могут выжить только в неволе.

Особенно это касается белых полярных сов, в точности таких, какая была у Гарри Поттера в произведениях Джоан Роулинг. После выхода книг и фильмов, многие люди заводили себе сову, "как Хедвигу", но оказывались не готовы к такому питомцу. Поэтому в начале 2000-х, рассказывает Роуз, ее приют пополнился такими экзотическими птицами, ведь в Британии они не водятся, а проживают в тундре, Северной Америке и Гренландии.

Один из последних гостей – неясыть, которую подстрелили неизвестные. Птице пришлось ампутировать крыло.

Кроме сов у Роуз живут индейки, куры, утки, морские свинки, кролики, ягнята, ежи и белые голуби, а на вопрос не мешает ли уханье сов гостям ее гостиницы, пожилая леди отвечает, что многие ради этого к ней и приезжают. "Эти звуки успокаивают людей", - рассказывает она.

Как ранее писал Фокус:

В США, в штате Джорджия, семья обнаружила на своей рождественской елке живую сову, которая просидела на дереве около недели. Первой птицу на елке увидела 10-летняя Индия. Девочка спутала птицу с игрушкой, так как семья ежегодно вешает на елку украшения в виде сов.