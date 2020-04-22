Экс-глава гоночной команды Ferrari стал водителем скорой помощи

Маурицио Арривабене предпочитает не распространяться об этом публично

Экс-глава команды "Формулы-1" Ferrari Маурицио Арривабене решил помогать итальянским медицинским службам в качестве водителя кареты "скорой помощи".

Об этом сообщает портал Euro Weekly News.

По данным СМИ, он добровольно работает водителем и предпочитает не распространяться об этом публично.

"Арривабене никому об этом не рассказывал, но с начала пандемии он работает водителем скорой помощи, доставляя пациентов в больницы", – говорится в сообщении.

В данной акции 63-летний Арривабене присоединился к гоночному директору Pirelli Марио Изоле – который стал волонтером-парамедиком в Милане и также временно работает на скорой помощи.

Маурицио Арривабене руководил командой Ferrari с 2014 по 2019 год. Ныне кресло босса Скудерии занимает его бывший технический директор Маттиа Бинотто. Арривабене также с 2012 года входит в совет директоров туринского футбольного клуба "Ювентус".

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