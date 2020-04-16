Глава Еврокомиссии извинилась перед Италией за запоздавшую помощь с коронавирусом

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ситуация кардинально изменилась с того времени

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения от лица Евросоюза за недосточную помощь Италии в начале вспышки коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

По словам дер Ляйен, "слишком многих не было (рядом, – ред.) в то время, когда в начале Италия нуждалась в помощи". Но несмотря на это, глава ЕК добавила, что "Европа теперь стала бьющимся сердцем солидарности в мире", указав на совместные усилия, предпринимаемые учреждениями ЕС и государствами-членами для преодоления кризиса.

Стоит подчеркнуть, что в начале марта Италия была единственной страной в Европе, которая ввела карантин, так как столкнулась с масштабным распространением COVID-19.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте тогда срочно запросил помощи у ЕС в виде защитных средств для персонала больниц, аппаратов для вентиляции легких и наборов для тестирования. Но прошло несколько дней, прежде чем хоть какое-то европейской правительство ответило на просьбу.

Но глава ЕК утверждает, что на данный момент ситуация изменилась. Урсула фон дер Ляйен добавила, что важно "иметь мужество встать и сказать правду", а не вести себя как популисты и скрывать факты.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо написал в Facebook, что такое заявление было "важным актом установления истины", который является "полезным для Европы".

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