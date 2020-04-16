Глава Еврокомиссии извинилась перед Италией за запоздавшую помощь с коронавирусом
2020-04-16 16:51:00
Урсула фон дер Ляйен отметила, что ситуация кардинально изменилась с того времени
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения от лица Евросоюза за недосточную помощь Италии в начале вспышки коронавируса. Об этом сообщает ВВС.
По словам дер Ляйен, "слишком многих не было (рядом, – ред.) в то время, когда в начале Италия нуждалась в помощи". Но несмотря на это, глава ЕК добавила, что "Европа теперь стала бьющимся сердцем солидарности в мире", указав на совместные усилия, предпринимаемые учреждениями ЕС и государствами-членами для преодоления кризиса.
Стоит подчеркнуть, что в начале марта Италия была единственной страной в Европе, которая ввела карантин, так как столкнулась с масштабным распространением COVID-19.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте тогда срочно запросил помощи у ЕС в виде защитных средств для персонала больниц, аппаратов для вентиляции легких и наборов для тестирования. Но прошло несколько дней, прежде чем хоть какое-то европейской правительство ответило на просьбу.
Но глава ЕК утверждает, что на данный момент ситуация изменилась. Урсула фон дер Ляйен добавила, что важно "иметь мужество встать и сказать правду", а не вести себя как популисты и скрывать факты.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо написал в Facebook, что такое заявление было "важным актом установления истины", который является "полезным для Европы".
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Италии уже заявлял, что Евросоюз может потерпеть крах из-за пандемии коронавируса. Джузеппе Конте считает, что блок может развалиться, если в него не вдохнуть новую жизнь.
- Основные разногласия между странами-членами ЕС появились из-за разного видения, как Европе выходить из кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.
- После этого, ЕС решил выделить 500 млрд евро на спасение экономики, что втрое меньше чем просил центробанк. Финансовую помощь направят странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.